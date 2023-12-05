В России средний чек новогоднего подарка для детей снизился в несколько раз

Как сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (Антонина Цицулина, он составил от 750 рублей до 1,5 тыс. рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Средний чек покупок новогодних подарков для детей в этом сезоне в России составляет от 750 рублей до 1,5 тыс. рублей, что в несколько раз ниже, чем в прошлые годы, сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

"Сейчас, анализируя предновогодний сезон, мы увидели, что наши родители стали экономить. Если раньше средний чек по подарку на Новый год составлял 3 тыс. рублей, от 1,5 тыс. до 3 тыс. [рублей], в зависимости от дохода семьи, то сейчас это от 750 до 1,5 тыс. рублей", - сказала Цицулина в ходе Конгресса индустрии детских товаров.

Она отметила, что российские производители научились работать в премиальном сегменте, однако отечественным компаниям сложно конкурировать с импортной продукцией в массовом сегменте рынка детских товаров.

"Задача, чтобы появлялось как можно больше российских товаров, отечественного производства - она должна быть. Здесь, конечно, материальные меры поддержки, те инвестиции, которые государство вкладывает в семью, очень и очень важны", - указала глава АИДТ.