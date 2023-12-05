Путин обсудит в Саудовской Аравии перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков отметил, что "достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует в ходе переговоров в Саудовской Аравии предметно обсудить взаимодействие двух стран в области энергетики, в том числе в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+. Вообще, я бы сказал, что достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке. Очень активно и, я бы сказал, плодотворно сотрудничаем на этом треке", - сказал Ушаков.

"Что касается Саудовской Аравии, то у нас тоже очень плодотворно развиваются отношения и большую роль играют личные связи нашего президента и с королем [Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом] и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом [Аль Саудом]", - добавил Ушаков.

Он отметил, что сотрудничество в сфере энергетики также будет обсуждаться в ходе переговоров в рамках предстоящего 6 декабря рабочего визита Путина в ОАЭ. Российские компании "Лукойл", "Газпром", "Новатэк" вместе с национальной компанией Абу-Даби ADNOC реализуют крупные совместные проекты.

По словам Ушакова, в состав российской делегации входят представители деловых кругов, в том числе компаний ТЭКа. "У нас есть в составе делегации представители деловых кругов, которые, так сказать, непосредственно занимаются энергетической проблематикой. Как мы планируем, некоторые из них будут подключены к переговорам", - сказал он. В частности, по словам Ушакова, предполагается участие основателя "Лукойла" Вагита Алекперова.