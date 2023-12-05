В Калининграде заявили, что контрейлерные перевозки могут помочь с очередью фур на границе

Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит некоторых товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Контрейлерные (комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки) и морские перевозки грузов могут стать альтернативой вывозу товаров фурами из Калининградской области на основную территорию РФ через Литву и решить проблему очередей на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское". Такое мнение высказал журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. <…> Что касается возможностей адаптации, то они есть. У нас уже не первый год существуют возможности так называемой контрейлерной перевозки, когда ты ставишь грузовик на платформу. Мы все реализовали, таможня реализовала соответствующие документы - контрейлерные перевозки возможны. <…> Плюс к этому у нас все-таки недозагружены на обратный ход в Петербург и Ленобласть большое количество кораблей", - сказал Алиханов, добавив, что в ближайшее время ожидается постановка на морскую линию между Калининградом и основной территорией страны дополнительного контейнеровоза и железнодорожного парома.

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. С 24 ноября на нем начала накапливаться очередь из фур. На утро 5 декабря в ней перед пунктом пропуска на выезд из РФ стояли 160 грузовиков, еще 25 машин - на нейтральной полосе, при свободном движении в обратную сторону.Услуги контрейлерных перевозок из области предлагают несколько компаний. Отправители грузов проинформированы об этой возможности. Важно, чтобы владельцы грузов осознали, что есть решение проблемы очереди на границе, и были заинтересованы в нем, подчеркнул губернатор.

Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит некоторых товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Альтернативой проезду по суше является переправа грузов в регион через нейтральные воды Балтийского моря.

Общий грузооборот области в настоящее время составляет 19,2 млн тонн. На долю морского транспорта приходится порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов - четыре железнодорожных парома, 19 сухогрузов и два танкера.