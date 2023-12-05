Россия предложила создать механизм обсуждения климатической повестки в рамках БРИКС

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев рассказал о проекте диалоговой площадки и выразил надежду на положительную реакцию со стороны других стран объединения

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия предложила странам БРИКС создать в рамках объединения диалоговый механизм для обсуждения климатической повестки. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев в беседе с корреспондентом ТАСС на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Мы предложили нашим коллегам создать диалоговую площадку для обсуждения климатической повестки в рамках БРИКС. Надеемся, что они положительно отреагируют на наше предложение, особенно с учетом того, что наша страна в следующем году будет принимать саммит БРИКС", - сказал он.

Ильичев провел ряд двухсторонних встреч на площадке COP28, в том числе с руководителями и заместителями руководителей профильных ведомств стран БРИКС. "Во многом наши позиции сходятся, и нам следует тщательно обсуждать вопросы климатической повестки не только на глобальных площадках, но и на площадках региональных организаций", - прокомментировал Ильичев итоги встреч.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.