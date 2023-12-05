Saxo Bank предсказал конец капитализма в США в 2024 году

Банк также спрогнозировал покупку саудовцами франшизы Лиги чемпионов при цене на нефть в $150

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Датский Saxo Bank в декабре 2023 года представит по традиции свои "шокирующие предсказания" на новый 2024 год. Среди прогнозов под названием "Конец пути" - победа Роберта Кеннеди-младшего на президентских выборах и конец капитализма в США, а также покупка саудовцами франшизы Лиги чемпионов при цене на нефть в $150.

"Шокирующие предсказания", которые не являются официальными прогнозами, описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в 2022 году в банке прогнозировали, что в 2023 году президент Франции Эмманюэль Макрон уйдет в отставку, а коалиция миллиардеров разработает новый "Манхэттенский проект" в области энергетики.

"Ровный путь, по которому мир шел после Великого финансового кризиса, со стабильной геополитикой, низкой инфляцией и низкими процентными ставками, был нарушен в годы пандемии, когда политики и инвесторы делали ставку на возвращение к "старой нормальности". В 2024 году становится ясно, что гладкий путь подходит к концу, отправляя мир в опасное неопределенное будущее. Наши "возмутительные прогнозы" на 2024 год показывают, как мир приближается к концу "старой нормальности", и как новые технологии решают старые проблемы, одновременно создавая новые, возможно, более опасные дилеммы", - отмечается на сайте банка.

Авторы предсказаний так видят конец капитализма в США: "поскольку дефицит бюджета США превышает 10% ВВП, правительство отчаянно пытается стимулировать спрос на казначейские облигации США. Под сильным давлением со стороны Белого дома Конгресс освобождает от налогов доходы от государственных облигаций". Еще один прогноз: "при цене нефти в $150 саудовцы покупают франшизу Лиги чемпионов. Воодушевленная ростом цен на сырую нефть, Саудовская Аравия производит фурор на международной арене, поскольку наследному принцу Мохаммеду бен Салману удается создать Лигу чемпионов мира после покупки франшизы Лиги чемпионов УЕФА".

А прогноз о выборах в США в 2023 году звучит следующим образом: "поскольку недовольство Байденом и Трампом достигает апогея, Роберт Кеннеди-младший видит, что его поддержка неумолимо растет в опросах общественного мнения. 5 ноября Кеннеди побеждает на президентских выборах в США, открывая новую эру в американской политике".

Другие прогнозы

Специалисты банка также предсказывают, что мир может пострадать от серьезного кризиса здравоохранения, поскольку чудодейственные лекарства от ожирения заставят людей перестать заботиться о диете и прекратить физические упражнения, полагая, что препарат позже решит все их проблемы со здоровьем, связанные с весом. Искусственный интеллект (ИИ) станет угрозой национальной безопасности после того, как преступная группа использует дипфейк ИИ, заставив правительство принять жесткие новые законы.

Еще три прогноза: чтобы исправить расхождения в глобальной торговой и финансовой системе, страны с крупнейшим дефицитом объединятся для переговоров о новых условиях мировой торговли, при этом для стран с профицитом "перезагрузка глобальной экономической модели станет болезненной корректировкой". А когда жители стран - членов ЕС осознают, как мало налогов на самом деле платят их миллиардеры, Еврокомиссия введет налог на богатство в размере 2%. Налог вызовет шок в европейской индустрии роскоши: доля LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) упадет на 40%. А Японии предсказан отказ от политики контроля над кривой доходности.