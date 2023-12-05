"Аэрофлоту" присвоен уровень 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления

Этот уровень компании остается неизменным с 2019 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" подтвердила уровень 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном авиаперевозчиком.

"Аэрофлот" подтвердил уровень 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления. Авиакомпания прошла переоценку практики корпоративного управления по новой методике независимого аудитора - НП "Российский институт директоров". Уровень "Аэрофлота" 7++ по шкале НРКУ остается неизменным с 2019 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, уровень 7++ по шкале НРКУ соответствует "Развитой практике корпоративного управления", что означает следование рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития.

"Благодаря этому компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием", - добавили в авиакомпании.

Сообщается, что эксперты аудитора отметили высокий уровень практики корпоративного управления "Аэрофлота" по следующим направлениям: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, устойчивое развитие и ESG.

"По мнению экспертов, "Аэрофлот" последовательно совершенствует систему корпоративного управления и стремится следовать передовым стандартам в этой области", - говорится в сообщении.