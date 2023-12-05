Глава департамента компании по работе с правительствами Жанна Дисенбина сообщила о планах "увеличить число клиентов, пользующихся цифровыми услугами, предоставляя высокотехнологичные решения, ресурсы, POS-терминалы для проведения платежей"

АШХАБАД, 5 декабря. /ТАСС/. Платежная система VISA предложила Туркмении сотрудничество в развитии безналичных платежей. Об этом сообщила глава департамента компании по работе с правительствами Жанна Дисенбина.

"Мы приглашаем Туркменистан к сотрудничеству в сфере развития безналичных платежей. Мы хотели бы увеличить число клиентов, пользующихся цифровыми услугами, предоставляя высокотехнологичные решения, ресурсы, POS-терминалы для проведения платежей и предоставляя возможности для проведения платежей между субъектами через систему VISA, при этом чтобы платежи осуществлялись не только внутри страны, но и за рубежом", - сказала она на бизнес-форуме "США - Туркмения", который прошел во вторник в Ашхабаде.

Согласно информации Центрального банка Туркмении, безналичные расчеты в стране осуществляются через платежную систему Центробанка, а также внутрибанковскими платежными системами для расчетов между подразделениями одного банка. Участниками платежной системы Туркмении являются операционное управление регулятора и 12 коммерческих банков. По данным Центробанка, на 1 января 2023 года в стране было выпущено 5,47 млн банковских карт. Население Туркмении, согласно данным последней переписи от декабря 2022 года, составило 7 057 841 человек.