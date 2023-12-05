Госдума одобрила в I чтении законопроект о праве частной охраны ТЭК сбивать беспилотники

В настоящее время противодействовать БПЛА могут силовые структуры, ведомственная охрана и частные охранные предприятия, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума одобрила в I чтении законопроект, позволяющий частной охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) противодействовать беспилотникам.

В настоящее время право противодействия беспилотникам имеется лишь у силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. Между тем в настоящее время безопасность более 80% объектов ТЭК обеспечивают частные охранные организации, в том числе корпоративные. Предлагаемые поправки в законодательство позволят устранить правовые пробелы действующего законодательства.

По мнению комитета Госдумы по энергетике, ко II чтению необходимо внести несколько корректировок в текст законопроекта, в частности, дополнительно проработать вопрос о распространении пределов зон безопасности на воздушное пространство, а также прописать возможность частным охранным предприятиям пресекать работу беспилотников, в том числе посредством подавления сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения.

В первом полугодии 2023 года произошло более 45 нападений БПЛА на объекты ТЭК, говорится в пояснительной записке к законопроекту.