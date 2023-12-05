Компания "Объединенные пивоварни - холдинг" сменила гендиректора

И.о. стала Ксения Костыгова, которая до этого руководила производством, закупками, планированием и логистикой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Компания "Объединенные пивоварни - холдинг" (ОПХ) объявила о смене гендиректора - Георгиос Полименакос, работавший на этой должности с 2021 года, перейдет на должность вице-президента по коммерческой стратегии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "Объединенные пивоварни" объявляет о том, что Георгиос Полименакос, работавший в должности генерального директора компании "Объединенные пивоварни Хейнекен" с 2021 года, перейдет на должность вице-президента по коммерческой стратегии", - говорится в сообщении.

Исполняющей обязанности генерального директора "Объединенные пивоварни" будет назначена Ксения Костыгова, которая ранее руководила производством, закупками, планированием и логистикой. Опыт ее работы в компании превышает 20 лет, отметили в ОПХ.

О компании

ООО "ОПХ" работает на российском рынке с 2002 года. На сегодняшний день компании принадлежит семь пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Компания производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов, среди которых "Крушовице", "Бочкарев", "Мистер Лис", "Шихан", "Охота", "Жигулевское 1978" и другие.

В августе 2023 года "Объединенные пивоварни" стали частью ГК "Арнест". Группа компаний является одним из крупнейших производителей косметики, товаров для дома и аэрозольной упаковки для сектора товаров повседневного спроса, а также объединяет крупный бизнес по производству алюминиевой банки для напитков.

Компания 5 декабря 2023 года анонсировала проведение полного ребрендинга - название сменится на "Объединенные пивоварни - холдинг".