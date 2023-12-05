Греция заявила, что продолжит предоставлять свои порты для вывоза товаров с Украины

Речь идет о портах Александруполис и Салоники

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Греция готова продолжить использование портов Александруполис и Салоники для транспортировки украинской продукции за рубеж. Об этом заявила президент страны Катерина Сакелларопулу на пресс-конференции в Вене.

"Мы твердо стоим на стороне Украины и решительно поддерживаем все усилия по оказанию помощи Киеву на всех уровнях. В частности, Греция может продолжать предоставлять альтернативные коридоры для транспортировки товаров на Украину и с Украины через порты Александруполис и Салоники", - отметила глава греческого государства.

Порт Александруполис расположен на северо-востоке Греции. Через него идут поставки вооружений США и НАТО на Украину, неподалеку от гавани строится одноименный терминал для приема сжиженного природного газа. В июле начальник порта Константинос Хатзимихаил предложил везти украинское зерно по суше в Александруполис, а оттуда экспортировать за рубеж.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев перевез более 7 млн тонн грузов через "временные коридоры" в Черном море, созданные в августе после прекращения действия зерновой сделки 17 июля. 10 августа украинские ВМС объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. Украина при этом вывозит по "временным коридорам" и непродовольственные товары.