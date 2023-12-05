"Великий камень" и технопарк "Пардис" будут сотрудничать в сфере инноваций

Технопарк расположен в 25 км от Тегерана и входит в число крупнейших в Юго-Западной Азии

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" будет сотрудничать с иранским технопарком "Пардис" в сфере исследований, технологий и инноваций. Об этом сообщила пресс-служба белорусского парка.

"5 декабря 2023 года в Исламской Республике Иран между администрацией индустриального парка "Великий камень" и технологическим парком "Пардис" подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере исследований, технологий и инноваций", - говорится в сообщении.

Руководство "Великого камня" приняло участие в выставке "Евразия Экспо", проходящей с 4 по 7 декабря в Тегеране. Представители белорусского парка выступили на пленарном заседании, посвященном развитию экономических отношений со странами - членами Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и странами Персидского залива.

Технопарк "Пардис" расположен в 25 км от Тегерана и входит в число крупнейших в Юго-Западной Азии. Индустриальный парк "Великий Камень" - особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен под Минском вблизи Национального аэропорта. Согласно указу президента, парк имеет самые крупные налоговые льготы в стране.