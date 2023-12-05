Бербок заявила, что ФРГ останется "надежным партнером", несмотря на сложности с бюджетом

Глава МИД Германии выразила надежду на то, что кабмин сможет "как можно скорее согласовать бюджет" на 2024 год

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила надежду на то, что кабмин сможет "как можно скорее согласовать бюджет" на 2024 год, чтобы остаться надежным международным партнером и продолжить оказывать помощь Украине, несмотря на фискальные сложности.

"Германия останется надежным международным партнером, поскольку безопасность в мире является вкладом и в нашу безопасность, особенно на фоне ситуации на Украине", - сказала она в Любляне. По ее словам, которые приводит DPA, канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что Берлин "будет не сокращать поддержку [Киева], а наоборот".

"И мы будем оказывать эту поддержку до тех пор, пока Украина будет в ней нуждаться", - добавила Бербок.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

В ноябре сообщалось, что правительство ФРГ намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд.