Госдума рекомендовала кабмину скорее внести законопроект о штрафах бизнеса из-за проверок

Эта инициатива исключает возможность привлекать предпринимателей к административной ответственности сотрудниками полиции в рамках проведения проверок со стороны контрольно-надзорных органов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента рекомендуют правительству ускорить внесение в Госдуму законопроекта, который исключает возможность привлекать предпринимателей к административной ответственности сотрудниками полиции в рамках проведения проверок со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом говорится в принятом Госдумой постановлении "О рекомендации парламентских слушаний "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".

Также правительству рекомендуется провести анализ неналоговых платежей, начисляемых по отдельным видам предпринимательской деятельности, для определения особенностей нормативного регулирования, количества и динамики изменения размера таких платежей.

Кроме того, кабмину рекомендуется проработать вопросы установления правового статуса апартаментов и гостевых домов, установления единого подхода к требованиям к программам различных кредитных мер государственной поддержки, возможности добровольного использования контрольно-кассовой техники (онлайн-касс) субъектами МСП, которые работают на территориях новых субъектов РФ в условиях действующего моратория на использование такой техники.

Среди других предложений постановления - рекомендация правительству увеличить пороговые значения специальных налоговых режимов, применяемых субъектами МСП, продлить на 2024 год действие моратория на рост кадастровой стоимости имущества организаций, использующих УСН, установить ограничение роста налога на имущество организаций, пересмотреть механизм кадастровой оценки недвижимого имущества (в том числе в части недопустимости определения кадастровой стоимости имущества исходя из результатов кадастровой оценки, которая была установлена до оспаривания в суде), внести изменения в законодательство о налогах и сборах, предусматривающих возможность применения субъектами МСП - участниками рынка серебра специальных налоговых режимов и отмену обязательных требований по постановке на специальный учет для субъектов МСП - участников рынка серебра (в производственном секторе, секторе оптовой и розничной торговли).

При этом Госдума рекомендует Банку России предусмотреть возможность использования кредитных карт (кредитных счетов) для оплаты товаров через сервис быстрых платежей платежной системы ЦБ, проработать вопрос ограничения рисков переменных процентных ставок по кредитам для микропредприятий, а также предусмотреть особые условия страхования субъектов МСП, которые работают на территориях новых субъектов РФ.