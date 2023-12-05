Страны ОПЕК+ при необходимости готовы усилить сокращение добычи нефти в I квартале

Это необходимо для того, чтобы исключить спекуляции и ограничить волатильность на мировом рынке, отметил вице-премьер РФ Александр Новак

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ готовы углубить объем сокращения добычи нефти в первом квартале 2024 года, чтобы исключить спекуляции и ограничить волатильность на мировом рынке. Решение ОПЕК+ дополнительно сократить поставки нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) в первом квартале 2024 года позволят миру безболезненно пройти период низкого спроса, сказал ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

"Своевременные действия ОПЕК+, благодаря которым в первом квартале следующего года на рынок дополнительно не попадет около 2,2 млн баррелей в сутки, позволят в первом квартале 2024 года безболезненно пройти период низкого спроса", - сказал он.

"Хочу также отметить, что в случае, если текущих действий не будет хватать, страны ОПЕК+ готовы предпринимать дополнительные действия, чтобы исключить спекуляции и волатильность", - добавил Новак.

30 ноября страны ОПЕК+ приняли решение сократить поставки нефти на 2,2 млн б/с. Саудовская Аравия сократит на 1 млн б/с, Россия - на 500 тыс. б/с (300 тыс. б/с придется на нефть и 200 тыс. б/с - на топливо). Еще на 700 тыс. б/с добычу нефти сократят остальные участники сделки: ОАЭ - 163 тыс. б/с, Кувейт - 135 тыс. б/с, Казахстан - 82 тыс. б/с, Алжир - 51 тыс. б/с, Оман - 42 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с.