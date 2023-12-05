Россия намерена уже с января сократить поставки нефти и топлива до уровня в 500 тыс. б/с

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что РФ начнет усиливать ограничение поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ с декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия намерена уже с января 2024 года в полном объеме выполнить обязательства по добровольному сокращению поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. б/с (при текущем сокращении в 300 тыс. б/с). Уже с декабря страна начнет наращивать ограничения поставок, сообщил ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

"Россия со своей стороны полностью подтверждает полную приверженность договоренностям по добровольному дополнительному сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. баррелей в сутки, начиная с января 2024 года (300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с нефтепродуктов - прим ТАСС). Могу отметить, что уже в декабре мы начнем движение в сторону выполнения данного показателя, от текущей цели в 300 тыс. б/с сокращения экспорта", - сказал он.

Новак добавил, что Россия также продолжит работу с независимыми источниками для корректной оценки состояния рынка нефти после добровольных сокращений поставок. "Мы будем продолжать работу с независимыми источниками, чтобы они могли корректно оценивать состояние рынка в связи с добровольными ограничениями", - добавил он.

30 ноября страны ОПЕК+ приняли решение сократить поставки нефти на 2,2 млн б/с. Саудовская Аравия сократит на 1 млн б/с, Россия - на 500 тыс. б/с (300 тыс. б/с придется на нефть и 200 тыс. б/с - на топливо). Еще на 700 тыс. б/с добычу нефти сократят остальные участники сделки: Арабские Эмираты - 163 тыс. б/с, Кувейт - 135 тыс. б/с, Казахстан - 82 тыс. б/с, Алжир - 51 тыс. б/с, Оман - 42 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с.