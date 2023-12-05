У ж/д моста через Амур построят грузовой терминал на 380 тыс. контейнеров

Глава региона Ростислав Гольдштейн сообщил, что до конца 2023 года будет закончено строительство горно-обогатительного комбината по добыче графитовой руды

ТАСС, 5 декабря. Инфраструктура у первого железнодорожного моста через реку Амур между Россией и Китаем в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) будет включать грузовой терминал на 380 тыс. TEU, зерновой терминал на 3 млн тонн и перевалочный комплекс для нефтепродуктов на 10 млн тонн. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн во время прямой линии, которая транслировалась на нескольких телевизионных каналах и в социальных сетях.

"В предмостовой территории компания "Гарант" вместе с компанией FESCO делают большой грузовой терминал на 380 тыс. TEU, <...> под ним - зерновой терминал на 3 млн тонн. И также, Объединенная нефтегазохимическая компания строит - подписаны уже документы, выделена земля под строительство большого перевалочного комплекса по нефтепродуктам и ИСУГам (интеллектуальным системам учета газа - прим. ТАСС). Объем - 10 млн тонн - это примерно Московский химический завод столько выпускает в год - огромнейший поток", - сказал Гольдштейн.

Он добавил, что до конца 2023 года будет закончено строительство горно-обогатительного комбината по добыче графитовой руды.

Мостовая часть железнодорожного перехода "Нижнеленинское - Тунцзян" имеет протяженность 2,2 км. Максимальная пропускная способность мостового перехода - до 20 млн тонн грузов в год. Строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.