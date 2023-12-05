В НРД сообщили, что 2 из 27 участников рынка смогли разблокировать клиентские счета

Глава национального расчетного депозитария Виктор Жидков отметил, что редомицеляция и конвертация расписок позволяют получить права к своим активам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Заявление на получение доступа к заблокированным европейскими депозитариями активам клиентов подали 27 участников рынка, однако получить лицензию удалось только двоим, сообщил журналистам глава национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. Название компаний, которые смогли разблокировать активы клиентов, Жидков называть не стал.

"Мы получили лицензию европейского регулятора, которую довольно долго трактовали, как исполнять. Она описана достаточно обще и два глобальных клиринговых дома - Euroclear и Clearstream, по-разному ее трактовали вместе с Минфином Люксембурга и Минфином Бельгии. Собрав участников рынка, мы сформировали определенный дизайн, <…> итогом стало, что мы организовали возможность нашим профучастникам подавать лицензии на разблокировку. С нашей стороны выполнены все необходимые требования, <…> и, как итог, какое-то количество участников и частных инвесторов получили лицензии", - сказал он.

При этом, согласно опросу участников Клуба защиты прав инвесторов, 24 участника подали заявления на разблокировку собственных активов и не смогли добиться результатов, отметил Жидков. Также 27 участников подали заявления на разблокировку клиентских активов - двое из них смогли получить доступ к клиентским счетам. "Лицензии получены, сейчас мы хотим запроцессить [эту процедуру]. Возможно, мы получим какой-то результат, но назвать его удовлетворительным наверное будет лукавством", - заключил он.

Представитель депозитария также отметил другие механизмы, позволяющие получить права к своим активам - редомицеляция и конвертация расписок.

О блокировке активов

Европейские депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счетов НРД еще в феврале-марте 2022 года. Как заявляли в ЦБ, объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, составляет 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам.

В восьмом санкционном пакете Евросоюз указывал срок подачи заявлений (до 7 января 2023 года) по разблокировке активов в Euroclear и Clearstream. Подать соответствующие заявления успела значительная часть участников российского фондового рынка. Однако случаев разблокировки активов россиян по сегодняшний день не много.