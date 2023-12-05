Мосбиржа заявила, что вероятная остановка торгов долларом особо не повлияет на финрынок РФ

Доля американской валюты в обслуживании внешнеторговых операций на рынке снизилась, сказал представитель группы Игорь Марич

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Остановка биржевых торгов долларом на Московской бирже в случае реализации санкционных рисков не будет критичной для российского финансового рынка, предположил представитель группы Московская биржа Игорь Марич. Причиной тому служит значимое снижение доли американской валюты в объеме торгов на Мосбирже, а также уже разработанная Банком России схема внебиржевого расчета доллара и евро.

"Мы сейчас видим, что торги долларом не играют такой роли, как они играли какое-то время назад. Мало у кого остались счета. Но в целом доля долларов в обслуживании внешнеторговых операций и на финансовом рынке, на валютном рынке - принципиально меньше", - сказал Марич на встрече с журналистами.

Официальный курс уже сейчас может определяться как на основании биржевых сделок, так и внебиржевых, добавил он.

Банк России еще в 2022 году обсуждал с участниками рынка схему расчета доллара в случае прекращения биржевых торгов им из-за санкций. Отмечалось, что ЦБ намерен использовать альтернативные источники данных - отчетность банков и данные внеберживых сделок.

"Возможные санкции обсуждаются в публичном поле не впервые, и площадка ранее сделала максимум для того, чтобы участники торгов понимали, как она будет действовать в такой ситуации. Рассчитываем, что у участников рынка понимание есть. Сами мы уделяем большое внимание управлению рисками, в том числе и санкционными", - заключил представитель группы.