В ДНР увеличили площадь посевов под озимые культуры на 10% в 2023 году

Всего в регионе около 400 тыс. га задействованных сельхозземель

ВОЛНОВАХА, ДНР, 5 декабря. /ТАСС/. Площадь посевов озимых культур в Донецкой Народной Республике выросла на 10% в 2023 году - на 17 тыс. га - за счет разминирования и оптимизации структуры посевных площадей. Об этом сообщила журналистам главный специалист отдела растениеводства департамента регулирования, координации и развития АПК Минагропрома ДНР Ирина Литвинова.

"Посев производился кондиционными семенами, для посева озимых было использовано более 42 тыс. тонн семян, озимые представлены 95 сортами, 60% из которых - отечественной селекции. Площадь посевов озимых увеличилась благодаря разминированию и оптимизации структуры посевных площадей на 10% - на 17 тыс. га. Всего посеяно 180 тыс. га озимых, получены всходы на 96% площадей", - сказала Литвинова.

Она добавила, что для озимых аграриями республики было использовано 8,8 тыс. тонн минеральных удобрений, это в 2,7 раз больше, чем в 2022 году. Увеличить их количество удалось за счет средств господдержки.

Всего в регионе около 400 тыс. га задействованных сельхозземель: более 200 тыс. га - под яровой сев, остальное - под озимые культуры. В республике занимаются выращиванием зерновых, бобовых, масличных культур и овощей.