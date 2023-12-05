Египет проявил интерес к российским системам защиты от БПЛА

НИИ "Вектор" нацелен на сотрудничество со странами африканского континента, рассказал представитель компании

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Египет заинтересован в системах по защите объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпускаемых НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель компании на Международной выставке оборонной и военной промышленности EDEX-2023 (Egypt Defence Expo), которая проходит в египетской столице.

"Цель участия в каирской выставке - продвижение наших систем по защите инфраструктурных объектов от гражданских беспилотных летательных аппаратов. Системы, выпускаемые "Вектором", могут использоваться на объектах различного назначения, защищать их от нежелательного и непредвиденного проникновения дронов", - сказал он.

"Заинтересованность с египетской стороны есть. И наша задача - пройти до конца путь от заинтересованности до реальных дел, поэтому более всего предприятие заинтересовано в результате, то есть конкретном контракте", - добавил представитель компании, отметив, что НИИ "Вектор" "нацелен на сотрудничество со многими странами африканского континента".

EDEX-2023

В начавшей работу в Каире международной выставке EDEX-2023 принимают участие более 400 компаний из около 50 стран. На мероприятии, которое проводится в третий раз и продлится до 7 декабря, будут представлены новейшие технологии и решения в сферах обороны и безопасности, а также оборудование, используемое на суше, в море и воздухе.

Как подчеркнул на церемонии открытия глава Минобороны Египта Мухаммед Ахмед Заки, "выставка служит обмену опытом с целями развития отношений между странами в области оборонной и военной промышленности, повышения потенциала по защите национальной безопасности, а также углубления партнерства и сотрудничества в сфере безопасности с братскими и дружественными странами".

EDEX проводится под патронажем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси раз в два года. Впервые выставка состоялась в 2018 году. В нынешнем мероприятии, как ожидается, примут участие около 35 тыс. представителей военной промышленности со всего мира. Россия на EDEX-2023 представлена НИИ "Вектор", а также двумя специализированными военными аналитическими изданиями Army & Navy Review и Russian Aviation Military Guide.