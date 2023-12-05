Платежная система "Мир" запустила прием российских карт на Кубе

В НСПК сообщили, что теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Платежная система "Мир" запустила прием своих карт в POS-терминалах на Кубе. Об этом сообщила пресс-служба НСПК.

"Платежная система "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь, сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например, в Гаване и на Варадеро. Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постепенно география использования карт будет расширяться.

"Знаем, что после появления возможности снимать наличные с карт "Мир" в местных банкоматах, туристы ждали возможности повсеместно расплачиваться нашими картами на Кубе. Теперь платить, как дома, можно практически во всех терминалах курортных Варадеро и Гаваны. А в ближайших планах - вместе с нашими партнерами обеспечить прием национальных карт на всей территории Кубы. Расчеты российскими картами проходят по курсу, установленному платежной системой "Мир". Мы стараемся сделать его наиболее выгодным", - сообщил глава НСПК Владимир Комлев.

В марте 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт "Мир". За это время такой возможностью российские туристы воспользовались около 3 тыс. раз.