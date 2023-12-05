В новых субъектах РФ пропускная способность на КПП выросла в 2,4 раза

В Минтрансе сообщили, что модернизация пропускных пунктов позволила уменьшить время в пути с трех суток до двух часов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минтранс и Росгранстрой завершили обустройство пунктов пропуска на административных границах с новыми субъектами РФ, что позволило сократить максимальное время в пути с трех суток до двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ.

"Минтранс и Росгранстрой завершили обустройство пунктов пропуска на административных границах с новыми регионами. <…> Всего из 15 пунктов пропуска на административных границах с новыми субъектами РФ модернизированы 10. Их совокупная пропускная способность выросла в 2,4 раза до 35 тыс. транспортных средств в сутки. А максимальное время в пути сократилось с 3 суток до 2 часов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено модернизации самого загруженного пункта пропуска - Весело-Вознесенка. Количество полос контроля там выросло с 10 до 30, а пропускная способность - с 2 тыс. до 7,5 тыс. транспортных средств в сутки. Упомянутый пункт пропуска также оснащен портальным инспекционно-досмотровым комплексом, который позволяет быстро, безопасно и эффективно сканировать 100% грузов. При этом в Весело-Вознесенке и еще в семи пунктах пропуска внедрена цифровая система мониторинга очередей "Время в пути".