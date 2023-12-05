Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 28 юрлиц из России

Под рестрикции также подпали компании из Армении, Белоруссии, Бельгии, Германии, Казахстана, Кипра, Китая и Нидерландов

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт для 28 юридических лиц из РФ, под рестрикции подпали также компании из Армении, Белоруссии, Бельгии, Германии, Казахстана, Кипра, Китая и Нидерландов. Об этом сообщается в опубликованном документе ведомства.

Среди включенных в санкционный список юрлиц авиакомпания "Северо-Запад", АО "РосАэро", ООО "Дельфин Алабуга" и "Альбатрос", поставщики электронных компонентов "Электроком ВПК" и ИНЕЛСО.

Как следует из заключения, вошедшие в список организации, по оценкам американских властей, "вовлечены, были вовлечены или могут быть вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США". В частности, как утверждает Минторг США, несколько российских компаний, в отношении которых были введены экспортные ограничения, "выполняли контракты для российских государственных учреждений, в том числе относящихся к российскому оборонному сектору", а также "вносят значительный вклад в военную или оборонно-промышленную базу России в связи с разработкой беспилотных летательных аппаратов". Иностранные же организации, по мнению властей США, "приобретали и незаконно отправляли американские электронные компоненты для российских и китайских игроков".

В связи с ограничениями поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать презумпция отказа, то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.