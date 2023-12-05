ЦБ заявил, что возвращение инфляции к цели может потребовать жесткой ДКП на долгое время

Эксперты регулятора ожидают, что годовая инфляция в РФ еще несколько месяцев будет расти, но текущие ее темпы перестали увеличиваться

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Для возвращения инфляции к целевому уровню в 2024 году может потребоваться жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) в течение продолжительного времени. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды" Банка России.

"Для возвращения инфляции к цели в 2024 г. в условиях высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий и сохранения стимулирующей бюджетной политики может потребоваться поддержание жесткости ДКП в течение продолжительного времени", - отмечают эксперты ЦБ.

Эксперты регулятора ожидают, что годовая инфляция в РФ еще несколько месяцев будет расти, но текущие ее темпы перестали увеличиваться.

"Сейчас текущие темпы роста цен перестали увеличиваться, однако значимого их снижения пока не произошло. Рост устойчивых компонентов цен товаров и услуг, составляющих потребительскую корзину, существенно превышает 4% в пересчете на год и скорее увеличивается, чем замедляется. Годовая инфляция еще несколько месяцев будет возрастать по мере выхода из базы расчета относительно низких темпов роста цен конца 2022 - начала 2023 года", - указывают эксперты ЦБ.

При этом, по оценкам департамента исследований и прогнозирования Банка России, экономика РФ продолжает возвращаться на траекторию устойчивого роста. "Оперативные данные свидетельствуют о замедлении роста российской экономики в IV квартале. <...> Между тем благодаря трансмиссионному механизму ДКП российская экономика продолжает возвращаться на траекторию устойчивого роста и 4%-й инфляции, ограничивая перегретый спрос", - указано в бюллетене.

Вместе с тем, отмечают эксперты ЦБ, работа трансмиссионного механизма ДКП постепенно дает свои результаты: вслед за ростом процентных ставок в экономике повысилась сберегательная активность населения, в отдельных сегментах начал снижаться спрос на кредиты. "Уже принятые решения по ДКП приведут к постепенному торможению инфляционных процессов в предстоящие месяцы и кварталы", - полагают в ЦБ.