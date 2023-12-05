"Алроса" изучает возможность выпуска ЦФА на алмазы

Начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев отметил, что алмазы имеют более сложное ценообразование, чем сырьевые товары, поэтому в этом случае сложнее "накинуть ЦФА" на всю линейку продукции

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" изучает возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на уникальные алмазы, сообщил в эфире сервиса "Газпромбанк инвестиции" начальник управления корпоративных финансов "Алроса" Сергей Тахиев.

"При оценке камней всегда есть своего рода аспект субъектности, поэтому всегда оценка должна проходить многоуровневая, сложная, с привлечением специалистов и оцифровкой каждого камня. Поэтому тут вопрос находится в проработке, мы точно над этим думаем и работаем, но чуть сложнее, чем с продуктами, - такими, как палладий, никель и прочие", - сказал он.

Тахиев добавил, что "основная мысль" в компании "крутится" вокруг уникальных камней, но пока проект находится в стадии формирования идеи.

В целом представитель "Алросы" отметил, что алмазы имеют более сложное ценообразование, чем сырьевые товары, поэтому в этом случае сложнее "накинуть ЦФА" на всю линейку продукции.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.