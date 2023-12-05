ЦБ назвал фундаментальными факторы недавнего укрепления рубля

Регулятор отметил, что наблюдалось некоторое охлаждение спроса на валюту со стороны импортеров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Причинами недавнего укрепления рубля во многом являются фундаментальные факторы, которые привели к росту внешнеторгового сальдо. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды" Банка России.

"Увеличились продажи валютной выручки экспортерами на биржевом рынке. При этом импорт продолжает постепенно снижаться, реагируя на случившееся ранее ослабление рубля и ужесточение ДКП. Таким образом, за произошедшим в последнее время укреплением рубля во многом стоят фундаментальные факторы, которые привели к росту внешнеторгового сальдо", - отмечается в документе.

Кроме того, наблюдалось некоторое охлаждение спроса на валюту со стороны импортеров.

По оценке Банка России, импорт товаров в октябре 2023 года был ниже, чем в сентябре 2023 года и в октябре 2022 года. "Эта тенденция могла сохраниться и в ноябре", - также считает регулятор.