Глава МИД Британии признал, что конфискация активов РФ может навредить Лондону

При этом Дэвид Кэмерон отметил, что с "моральной и эмоциональной точки зрения" считает правильным передать Киеву эти средства

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Великобритания внимательно изучает возможные последствия от конфискации российских активов и их передачи Украине для инвестиционной привлекательности королевства. Об этом заявил глава Форин оффиса Дэвид Кэмерон, выступая в Палате лордов британского парламента.

"Есть вопросы юридического характера, а также обеспокоенность, что это создаст прецедент и будет иметь демотивирующий эффект для инвестиций [в Великобританию]", - указал он. При этом Кэмерон отметил, что с "моральной и эмоциональной точки зрения" считает правильным передать Киеву эти средства. "Посмотрим, сможем ли мы добиться этого", - добавил глава британского МИД.

Кэмерон также сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на текущей неделе обсудит возможность передачи Украине замороженных средств РФ. "Это одна из тем, которой я уделил внимание сразу, как занял свой пост [13 ноября]. Я лечу в Вашингтон на этой неделе, и мы будем обсуждать именно эту тему с коллегами из Соединенных Штатов. Для меня все очевидно: это конфискованные деньги, которые должны быть изъяты у россиян, которым они принадлежат, и которые должны быть использованы не в качестве репараций в будущем, а как первоначальный взнос уже сейчас", - сказал он.

27 июня замглавы МИД королевства Лео Докерти, выступая в Палате общин британского парламента, сообщил, что Великобритания и ее западные союзники пока не нашли легальной возможности конфисковать российские активы, чтобы затем использовать их при восстановлении Украины. В начале лета британские власти представили новый билль, который позволяет сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Киеву.

С начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,5 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозила их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд).