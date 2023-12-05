Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением индексов

Индекс Мосбиржи вырос до 3 129,33 пункта, долларовый индекс РТС уменьшился до 1 066,13 пункта

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 3 129,33 пункта, долларовый индекс РТС уменьшился на 1,01%, до 1 066,13 пункта. Курс юаня вырос на 1,13%, до 12,877 руб., доллар - на 1,48%, до 92,27 рублей, евро - на 1,51%, до 99,98 рублей.

"Российский рынок акций во вторник корректировался вниз, индекс Мосбиржи опускался под 3 100 пункта, но в течение дня улучшил позиции, выйдя в плюс", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Относительная стабилизация стоимости нефти и слабость рубля были на стороне покупателей. "Давление на отечественные акции оказывали ожидания повышения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ и негативный внешний фон. При этом макростатистика дня была преимущественно позитивной", - добавил эксперт.

Рынок акций

"Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки банка "Санкт-Петербург" (+8,46%), акции ТМК (+7,41%), расписки "Глобалтранса" (+6,44%), бумаги "М.Видео" (+5,95%), котировки НМТП (+3,83%), акции "Совкомфлота" (+3,10%), котировки "Полиметалла" (+2,74%)", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Headhunter (-3,59%), привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (-3,38% и -2,5% соответственно), котировки "Селигдара" (-1,95%) и акции "Новабев групп" (-1,86%).

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, расписки Headhunter снижались без новостей, но не исключается возможность переоценки.

Прогноз на среду

"Из важной статистики середины недели выделим розничные продажи в еврозоне за октябрь, а также данные из США - число созданных рабочих мест в частном секторе (ADP) за ноябрь и торговый баланс. В среду состоится День инвестора Сбербанка, будет представлена Стратегия-2026. Завтра - последний день приема заявок для участия в SPO "Софтлайн", - сообщил Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 6 декабря - 3085-3200 пунктов, по курсу рубля к доллару 90-92,5 рублей.

В среду индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3100-3200 пунктов, прогнозирует Мильчакова. "Пара доллар/ рубль проведет торги, вероятно, в диапазоне 91-93 рублей,евро/рубль - в коридоре 99-101 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,5-13 рублей", - добавила она.