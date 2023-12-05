Стоимость биткойна превысила $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года

По данным на 20:19 мск, стоимость биткойна росла на 3,83%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 20:19 мск, стоимость биткойна росла на 3,83%, до $43,188 тыс. К 20:30 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $43,749 тыс. (+4,91%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".