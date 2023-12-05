Минэнерго ожидает роста энергопотребления на Дальнем Востоке зимой на 4,7%

Ситуация с энергоснабжением Дальневосточного региона находится на особом контроле ведомства

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ прогнозирует рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке в текущем отопительном сезоне на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в Хабаровском и Приморском краях с связи с неудовлетворительным состоянием генерирующего оборудования.

Ситуация с энергоснабжением Дальневосточного региона находится на особом контроле Минэнерго.

По словам министра энергетики Николая Шульгинова, которые приводятся в сообщении, Дальневосточной генерирующей компании и Сибирской генерирующей компании необходимо ввести в работу из плановых и аварийных ремонтов генерирующее оборудование в преддверии повышения зимних нагрузок на энергосистему.

Региональным штабам совместно с компаниями поручено организовать ежедневный мониторинг графика проведения ремонтных работ для контроля сроков их завершения, подчеркивается в сообщении Минэнерго.