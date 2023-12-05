Удмуртия намерена обеспечить половину беспилотного авиапарка страны к 2030 году

Глава региона Александр Бречалов отметил, что в республике собираются беспилотники широкого назначения, в том числе - гражданского

ТАСС , 5 декабря. Удмуртия ставит перед собой цель обеспечить половину беспилотного авиапарка страны к 2030 году. Такие цели были озвучены в рамках Международной выставки-форума "Россия", сообщается в официальном Telegram-канале выставки.

"К 2030 году обеспечить половину беспилотного авиапарка страны - такие цели озвучила Удмуртия на выставке "Россия". И эти цели осуществимы: сегодня родина автомата Калашникова продолжает оставаться центром оборонной и космической радиоэлектроники России. О важнейшей роли Удмуртии в российском ОПК ранее говорил президент Владимир Путин", - говорится в сообщении.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что сегодня в республике собираются беспилотники широкого назначения, в том числе - гражданского. "На сегодня каждый десятый беспилотник производится в Удмуртии, но думаю, в 2030 году каждый второй беспилотник будет наш", - приводит его слова пресс-служба правительства региона.

Первый зампред правительства республики Ольга Абрамова на открытии дня региона на выставке "Россия" отмечала, что в регионе на сегодняшний день сосредоточено самое большое количество производителей БПЛА. В Удмуртии, в частности, находится предприятие "Аэроскан", выпускающее барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики. В сентябре завод посещал президент РФ Владимир Путин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.