В Чувашии увеличили объем средств на адресную инвестиционную программу в 2024 году

Они будут направлены на строительство и реконструкцию 112 объектов

ЧЕБОКСАРЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Расходы на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) в Чувашии в 2024 году по сравнению с первоначально утвержденным значением 2023 года возрастут в 1,4 раза и превысят 13,54 млрд рублей. Средства направят, в частности, на строительство и реконструкцию 112 объектов, сообщили ТАСС в Минфине республики.

"В республиканском бюджете в 2024 году на реализацию РАИП предусмотрено 13 534,5 млн рублей, в том числе 6 186,3 млн рублей - федеральные средства, 7 348,2 млн рублей - республиканские. Общий объем бюджетных ассигнований в 1,4 раза больше первоначально утвержденных параметров РАИП 2023 года и в два раза больше значений 2019 года", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что расходы на мероприятия адресной инвестиционной программы в общем объеме республиканского бюджета составляют 14,9%. Бюджетные инвестиции направят на строительство и реконструкцию 112 объектов, проектирование семь объектов. Кроме того, зарезервировано 280,8 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ для строительства или реконструкции объектов капитального строительства.

Значительные средства предусмотрены на возведение и обновление объектов образования (5,7 млрд рублей), коммунального хозяйства (почти 2 млрд рублей), инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства (1,7 млрд рублей). В числе крупных проектов - строительство трех школ на основе концессионных соглашений (суммарно 4,1 млрд рублей), завершение строительства школы в микрорайоне Университетский-2 в Чебоксарах (933,2 млн рублей), обновление тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в Алатыре и Шумерле (831,3 млн рублей).