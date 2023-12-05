В Альфа-банке зафиксировали перебои в работе приложения

В банке сбои своего сервиса объяснили техническими работами

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Альфа-банк объяснил трудности в функционировании сервиса техническими работами, перебои наблюдаются в приложении кредитной организации, на работу сервиса пожаловались 1 555 пользователей, следует из данных сервиса Сбой.РФ.

"Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-онлайн. Скоро все снова заработает", - заверили ТАСС в банке.

Чаще всего о неполадках за последние сутки сообщали из Москвы (239 отчетов всех жалоб), Санкт-Петербурга (46), Самара и Воронеж (8), а также Екатеринбург, Свердловская область (7) и Казань (6).

Больше всего пользователей (39%) жалуются на работу приложения, 28% сообщают об общем сбое, 16% не могут зайти в приложение, а 14% испытывают проблемы с работой сайта, свидетельствуют данные Downradar.