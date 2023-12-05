В Брянской области направили 1,2 млрд рублей на жилье для детей-сирот в 2023 году

По словам губернатора региона Александра Богомаза, за восемь лет было приобретено около 2,5 тыс. квартир

ТАСС, 5 декабря. Брянская область направила на обеспечение жильем бывших воспитанников детских домов в 2023 году 1 млрд 162 млн рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"С каждым годом мы увеличиваем финансирование для решения этой социальной задачи. В этом году было выделено 1 млрд 162 млн рублей - в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. На 2024 год с учетом федеральной поддержки запланировано 1 млрд 176 млн рублей", - написал он.

По словам губернатора, за восемь лет на приобретение жилья для детей-сирот в Брянской области было выделено более 4,1 млрд рублей, приобретено около 2,5 тыс. квартир, в том числе 1 692 - на первичном рынке жилья. "До конца года планируется закупить еще 80 квартир в новостройках. Совсем недавно белорусские строители реализовали инвестиционный проект в городе Брянске, где новоселами стали 38 детей-сирот. Построены два дома в Унече, в октябре ключи получили 16 человек, и в течение следующего года для детей-сирот будут сданы новые многоквартирные дома в Почепе, Навле и Жуковке", - добавил Богомаз.

Губернатор напомнил, что в 2023 году в Брянской области были введены жилищные сертификаты для детей-сирот. "90 человек уже получили сертификаты, из них 20 приобрели квартиры в собственность", - проинформировал глава региона.