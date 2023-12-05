Эксперт: "хайповость" ИИ может привести к разочарованию в нем, но потом интерес вернется

Декан факультета цифровых трансформаций ИТМО Семен Краев отметил, что эту технологию "хайповой" сделали доступность и кажущаяся понятность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) стал "хайповой" технологией с завышенными ожиданиями, что может привести к последующему разочарованию, однако затем должны наступить этапы "просветления" и "продуктивности", заявил декан факультета цифровых трансформаций ИТМО Семен Краев в ходе сессии о будущем ИИ-технологий на IТ-конгрессе "Форум будущего" в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба компании "Контур", выступившей организатором сессии.

"Если вспомнить кривую Гартнера, которая отображает цикл зрелости технологий, за фазой завышенных ожиданий следует фаза разочарования, затем просветления и, наконец, продуктивности. Вероятно, мы пройдем все эти этапы. Технологии есть куда развиваться. Причем не только в существующих направлениях, но и в новых", - сказал Краев в ходе дискуссии о роли больших лингвистических моделей (LLM) в бизнесе и будущем ИИ-технологий.

Краев обратил внимание на то, что доступность и кажущаяся понятность искусственного интеллекта сделали эту технологию "хайповой" среди широких масс, что и вызвало завышенные ожидания.

Руководитель управления разработки в "Контуре" Алексей Кирпичников в ходе дискуссии отметил, что возможности ChatGPT и нейросетей, генерирующих текст и изображения, стали причиной повышенного внимания общества к искусственному интеллекту. Это, по его словам, обусловило интерес бизнеса, что приводит к росту инвестиций в ИИ-технологии и является драйвером их развития.

Кирпичников уточнил, что собственные разработки на переднем крае технологий в области искусственного интеллекта требуют гигантских финансовых вложений, чего многие компании не могут себе позволить.

Глава NLP-разработки в "Тинькофф" Артем Бондарь подчеркнул, что для развития собственных ИИ-решений нужно большое количество кадров для выполнения прикладных задач. "Увеличение количества университетов и поддержка конкуренции между ними даст больше шансов студентам на качественное образование, а рынку - больше квалифицированных людей с актуальными знаниями. Тех, кто будет востребован и способен двигать индустрию", - цитирует его пресс-служба.

О "Форуме будущего"

Первый IТ-конгресс и выставка "Форум будущего" проходит в Екатеринбурге 5-7 декабря. Это одна из ведущих экспертных площадок в стране для решения актуальных вопросов цифровой индустрии. Участники отрасли, эксперты и органы власти всех уровней обсуждают темы импортозамещения, кибербезопасности, искусственного интеллекта и кадров в IT.