ФРП поддержит предприятия ДНР на 1,1 млрд рублей в 2023 году

Председатель правительства республики Евгений Солнцев отметил, что "этого недостаточно" и необходимо выделять "в разы больше" средств

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности поддержит в Донецкой Народной Республике (ДНР) 21 проект на сумму 1,1 млрд рублей по итогам 2023 года. Об этом сообщил на второй конференции Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Мы будем уделять внимание развитию промышленности. У нас заработал Фонд развития промышленности - в этом году 1,1 млрд рублей [будет направлено] на 21 проект. Но я считаю, что этого недостаточно, 1,1 млрд рублей - недостаточно, надо в разы больше. У нас огромный потенциал, нам нужно развивать промышленность", - сказал Солнцев.

Он также сообщил, что региональная лизинговая компания в этом году заключила 22 договора лизинга на сумму свыше 242 миллионов рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства

Фонд развития промышленности создан правительством ДНР 18 июля 2022 года. Его главной задачей заявлено оказание помощи промышленным предприятиям республики и обеспечение их конкурентоспособности на внешнем рынке, в частности фонд предоставляет предприятиям займы. Вопрос о выделении средств рассматривается 80 дней, суммы займов варьируются от 5 до 100 млн рублей под 1% на 7 лет. Первый заем в размере 18,239 млн рублей в регионе получил производитель корпусной мебели ООО "Бервер" в октябре 2023 года.