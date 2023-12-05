Казахстан провел переговоры с Туркменией и Ираном о транзите санкционных грузов

Обсуждаемый на переговорах маршрут является альтернативой при перевозке таких грузов при закрытии всех пунктов пропуска стран ЕС, граничащих с Россией и Беларусью, отметил казахстанский вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта Казахстана провело переговоры с Туркменией и Ираном об обеспечении свободного транзита санкционных грузов. Об этом сообщил на заседании правительства вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

"Нами проведены переговоры с Туркменистаном и Ираном для обеспечения свободного транзита при использовании отечественными перевозчиками южного маршрута доставки грузов в Европу. Повышается фрахт перевозок, увеличиваются сроки доставки, но этот маршрут является альтернативой при перевозке санкционных грузов и при закрытии всех пунктов пропуска стран ЕС, граничащих с Россией и Беларусью", - приводит слова Аблалиева пресс-служба правительства Казахстана.

По данным вице-министра, закрыты 8 пунктов пропуска из 13 между Белоруссией и ЕС и все 8 между Россией и Финляндией. "По информации белорусской стороны, европейские пункты пропуска работают не более чем на 40% от нормативной мощности. Из-за такой ситуации увеличивается время простоя казахстанских автотранспортных средств на границе Белоруссии с Литвой и Латвией", - указал Аблалиев.

Как передавало издание BES.media со ссылкой на Минтранс Казахстана, на КПП на границе Белоруссии с Литвой и Латвией в среднем простаивает от 800 до 1,5 тыс. автомобилей, из них 1-5% (в зависимости от пункта пропуска) принадлежит казахстанским перевозчикам.

Ранее сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В связи с этим перед пунктами образовались очереди грузовых автомобилей, ожидающих въезда из республики в страны ЕС.