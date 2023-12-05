В ДНР начали выращивать клубнику для продажи на рынке региона

Площадь посевов составляет 0,35 га

ВОЛНОВАХА, 5 декабря. /ТАСС/. Одно из предприятий Волновахского района Донецкой Народной Республики высадило первые 5 тыс. кустов клубники для ее промышленного производства на рынок региона, сообщил журналистам и.о. гендиректора агропредприятия Андрей Мацегора.

"Вы видите сейчас здесь 5 тыс. кустов клубники, она вся высажена в 2023 году. По большому счету этот год шел на ее развитие, и на следующий год будет полноценный урожай", - сказал Мацегора.

Он уточнил, что кусты закупались в садах Ставропольского края и Ростовской области, где селекционеры имеют огромный опыт в производстве ягоды. Сейчас площадь посевов составляет 35 "соток" (0,35 га), но в ближайшие годы их планируется довести до 1 га. В частности, весной 2024 года будут закуплены еще 2 тыс. кустов других сортов.

Как сообщила агентству главный специалист отдела растениеводства департамента регулирования, координации и развития АПК Минагропрома ДНР Ирина Литвинова, в настоящее время предприятие в Волновахском районе республики единственное в ДНР, которое занялось выращиванием ягоды для сбыта на внутреннем рынке. Ранее клубнику привозили в ДНР из других регионов на юге России, например, из Ставрополья.