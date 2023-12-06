Словакия усилит контроль за передвижением фур по стране

Министр транспорта Йозеф Раж подчеркнул, что власти страны будут активно защищать интересы своих перевозчиков

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Словакии постановило усилить контроль за передвижением по республике большегрузных автомобилей. Об этом сообщил со ссылкой на министра транспорта Йозефа Ража новостной портал cas.sk.

"Мы будем отслеживать соблюдение правил во время перевозки [фурами по Словакии] товаров, а также во время [их] ожидания в очереди [на прохождение пограничных формальностей] на границах", - заявил Раж. Кабмин таким образом реагировал на проходящие в республике протесты автоперевозчиков с требованием к Еврокомиссии отменить льготы для украинских конкурентов.

"Мы будем активно защищать интересы наших [словацких] перевозчиков", - отметил глава Минтранса. По его словам, контроль властей будет ужесточен за всеми фурами, а не только с Украины.

Союз автоперевозчиков Словакии присоединился к протестам польских коллег против льгот в ЕС для конкурентов с Украины и с 16 ноября периодически проводит блокаду единственного в республике автомобильного КПП на границе с этой страной. Активисты, согласно словацким СМИ, могут усилить протесты после отказа в понедельник Советом ЕС на уровне министров транспорта стран сообщества пересмотреть условия для украинских перевозчиков. Решение о дальнейших действиях должно быть принято после встречи руководства профобъединения с Ражом, поддержавшим их требования в Брюсселе.