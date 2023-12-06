Парламент Словакии потребовал от экс-министра экономики вернуть казне €634 тыс.

Высшее контрольное управление страны сочло, что эта сумма была израсходована неэффективно

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии потребовал от бывшего министра экономики Рихарда Сулика вернуть государству нерачительно потраченные средства, выделенные для обеспечения участия страны в выставке Expo Dubai. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

По его данным, в принятой резолюции депутаты призвали бывшего главу Минэкономики вернуть в казну €634 тыс. Высшее контрольное управление Словакии сочло, что эта сумма была израсходована неэффективно. Еще €400 тыс., потраченные ведомством для организации ресторана при национальном павильоне на Expo Dubai, являются предметом судебного разбирательства.

Скандал, связанный с подозрениями в финансовых злоупотреблениях во время Expo Dubai, разгорелся весной этого года. Сулик, согласно информации словацких СМИ, заключил официальный контракт со своей дочерью и включил ее в состав делегации республики на выставке, завершившейся 31 марта 2022 года. Участие в ярмарке обошлось словацким налогоплательщикам в около €11 млн.