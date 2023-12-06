Заполярный тепличный комплекс на Чукотке вырастил более 8,5 тонны овощей

Сельхозпредприятие планирует расширять ассортимент продукции и географию поставок

ТАСС, 6 декабря. Тепличный комплекс "Росинка", работающий в городе Билибино на Чукотке за Полярным кругом, вырастил и доставил в населенные пункты округа в 2023 году более 8,5 тонны тепличных овощей. В планах сельхозпредприятия - расширение ассортимента выращиваемой продукции, сообщили ТАСС в правительстве Чукотки.

"Муниципальное предприятие состоит из пяти теплиц общей площадью 7 500 кв. м, где выращивают овощи, зелень, цветы и занимаются переработкой и реализацией продукции собственного производства. Пока поставки организованы в Анадырь и Певек. Всего в этом году в города было доставлено 8,6 тонны тепличных овощей. При этом в планах тепличного комплекса - расширение ассортимента выращиваемой продукции и географии поставок в муниципальные районы округа", - сказали в правительстве Чукотки.

"Росинка" является единственной муниципальной овощной фабрикой на территории Чукотского АО. Ежегодно предприятию правительство Чукотского АО предоставляет окружную субсидию. Благодаря этому цены на производимую продукцию удается сдерживать ниже средней по Билибинскому району. Стоимость овощей и фруктов на Чукотке - самая высокая в стране. Так, стоимость килограмма огурцов доходит до 800-1000 рублей.