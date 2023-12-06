ДОМ.РФ предложила давать постоянную льготную ипотеку только отдельным категориям граждан

Когда ключевая ставка ЦБ будет превышать 10%, льготы будут работать для всех, но с ограничением по уровню дохода, сообщили в пресс-службе компании "Известиям"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госкомпания "ДОМ.РФ" предлагает ввести постоянно действующую единую долгосрочную программу для ограниченных категорий граждан (семей с двумя детьми или детьми-инвалидами, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения и некоторых других) с середины 2024 года. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.

"Единая программа должна носить адресный и социальный характер: учитывать специфику регионов в части уровня спроса и предложения, планов развития конкретных населенных пунктов, предлагать дифференцированный уровень льготной ставки в зависимости от состава семьи, обеспеченности жильем, уровнем дохода, профессии", - сказали газете в пресс-службе ДОМ.РФ.

При этом когда размер ключевой ставки Центробанка будет превышать 10% (это соответствует ставкам по ипотечным кредитам примерно в 12%), "льготы будут включаться для всех граждан - но с ограничением по уровню дохода", добавили в пресс-службе компании. Профильные ведомства и депутаты Госдумы изучают варианты дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.

Программу льготной ипотеки запустили в России еще в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. После этого ее условия неоднократно менялись. По заявленной программе взять ипотеку на квартиры в новостройках в декабре 2022 года можно было под 7%.