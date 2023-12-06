Россия приступила к исполнению 12-летнего контракта на поставку зерна в Китай

В течение этого срока в республику поставят 70 млн тонн продукции, сообщили в пресс-службе группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор"

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия начала регулярные поставки зерна в Китай через Забайкальский край в рамках исполнения 12-летнего контракта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК).

"Россия приступила к исполнению подписанного в Пекине на форуме "Один пояс - один путь" 12-летнего контракта на поставку 70 млн тонн зерна в КНР. Регулярные поставки осуществляются по новому сухопутному зерновому коридору Россия - Китай", - говорится в сообщении.

Грузы перевозят в специализированных контейнерах-зерновозах. Поезда с соевыми бобами и ячменем отправляются в Китай из Забайкальского зернового терминала. Проект НСЗК по созданию крупнейшего в России "сухопутного зернового флота" обеспечит годовой оборот до 8 млн тонн зерна. Транспортная система полностью загружена в обе стороны, что сводит к нулю порожний пробег железнодорожных транспортных средств.

Строительство Забайкальского зернового терминала велось на территории опережающего развития "Забайкалье", в нем участвовали более 300 человек, объем частных инвестиций составил 9,5 млрд рублей. Предполагается, что объект обеспечит перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 8 млн тонн в год. По данным краевых властей, проект поможет в освоении 1,5 млн га плодородных земель, которые не использовались в регионе из-за отсутствия инфраструктуры и соответствующего спроса.