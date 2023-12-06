В ВТБ сообщили о выдаче банками с начала года более 1,4 трлн рублей автокредитов

Это вдвое больше показателей аналогичного периода 2022 года, отметил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские банки, по оценке ВТБ, за январь - ноябрь 2023 года выдали автокредитов уже более чем на 1,4 млрд рублей, что вдвое больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом в преддверии 14-го инвестиционного форума банка "Россия зовет!" сообщил ТАСС начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

"По оценке ВТБ, за январь - ноябрь выдачи автокредитов в России составили более 1,4 трлн рублей, что вдвое выше результата за весь 2022 год и на 27% - за 2021-й. По итогам текущего года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка", - сказал он, уточнив, что прогноз составлен на основе аналитических данных Frank RG.

Также, по оценке кредитной организации, физлица в ноябре получили на покупку машин порядка 151 млрд рублей, что на 11% ниже результата октября. При этом ВТБ за ноябрь выдал более 28,3 млрд рублей в сегменте автокредитования и с долей около 19% четвертый месяц подряд остается лидером рынка.

Среди регионов первое место по объему выдач занимают Москва и Подмосковье - здесь заемщики получили в ВТБ на покупку транспортных средств свыше 43 млрд рублей. На второй строчке - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 19 млрд рублей). Топ-5 замыкают Краснодарский край (9,2 млрд рублей), Республика Татарстан (8,8 млрд рублей) и Челябинская область (6 млрд рублей).

Средняя сумма одного автокредита по итогам ноября составила около 1,3 млн рублей, что примерно сопоставимо с результатом на конец 2022 года, уточнил банкир. Наибольший размер чека фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более активно - около 1,7 млн рублей, а во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 млн рублей.

В 2024 году, по прогнозам банка, объемы продаж в сегменте продолжат расти, уточнил Бочарников. Так, несмотря на высокий уровень ключевой ставки, рынок будут поддерживать расширение ассортимента китайских машин и увеличение числа субсидированных кредитных программ, позволяющих заемщикам приобрести транспортное средство с минимальной финансовой нагрузкой.