"Яндекс" запустил мобильную версию браузера для организаций

В компании отметили, что такая мобильная версия "Яндекс браузера" работает на Android-устройствах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" выпустил мобильную версию для устройств на операционной системе Android своего браузера для организаций, а также добавил новые инструменты безопасности в его десктопную версию. Об этом сообщает пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" добавил новые инструменты безопасности в "Браузер" для организаций и представил его мобильную версию", - сказано в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, мобильная версия "Яндекс браузера" для организаций работает на Android-устройствах. В компании отмечают, что эта версия поможет администраторам лучше защитить корпоративные данные и сделает работу сотрудников компании с личных устройств удобнее.

В свою очередь в версии браузера для компьютера, в частности, появились новые функции для защиты от утечек данных, а также появилась защита от перехвата аудио- и видеопотоков.

Планируется, что в следующих обновлениях "Яндекс браузера" для организаций появятся цифровые водяные знаки для страниц сайтов в контуре организации, которые помогут защитить контент от незаконного использования и расследовать случаи утечки данных, а также инструменты для анализа эффективности работы сотрудников, которые постоянно используют веб-приложения в браузере.

"Яндекс браузер" для организаций был выпущен компанией в 2022 году.