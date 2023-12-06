Сбер запустил в приложении сервис оплаты услуг операторов сотовой связи ОАЭ

Первый зампред правления банка Кирилл Царев отметил, что к новогодним каникулам оплачивать сотовую связь в мобильном приложении кредитной организации можно будет также в Турции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк запустил в своем мобильном приложении сервис оплаты услуг операторов сотовой связи ОАЭ, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера.

"В мобильном приложении "Сбербанк онлайн" теперь можно оплачивать услуги операторов мобильной связи Объединенных Арабских Эмиратов. Сервис доступен для пополнения только предоплаченных тарифов", - сказал он.

По словам Царева, к новогодним каникулам оплачивать сотовую связь в мобильном приложении кредитной организации можно будет также в Турции.