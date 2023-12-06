Объем выдачи потребкредитов Сбера в IV квартале снизился на 30%

Как сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев, с начала года выдачи потребительских займов достигли почти 3 трлн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Объем выдачи потребкредитов Сбера в IV квартале 2023 года снизился на 30%, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера.

"Объем выдач потребительских кредитов в четвертом квартале снизился на 30%, несмотря на стабильный уровень спроса, вследствие роста ключевой ставки и введения регулятором ограничений по кредитованию клиентов с высокой долговой нагрузкой", - сказал он.

По словам Царева, с начала года выдачи потребкредитов достигли почти 3 трлн рублей, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За 11 месяцев этого года 6,7 млн. клиентов банка получили потребительский кредит на свои цели. Это на 1,3 млн больше, чем за 11 месяцев 2022 года", - отметил он.