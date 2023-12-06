Сеть "М.Видео" проведет ребрендинг

Магазины, в частности, получат обновленный логотип

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо", объединяющая две российские сети бытовой техники и электроники, проведет ребрендинг сети "М.Видео", в рамках которого, в частности, магазины получат обновленный логотип. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

"М.Видео-Эльдорадо" объявляет о ребрендинге "М.Видео". "М.Видео" получил обновленный логотип - более удобный для восприятия и заметный, модернизированный фирменный стиль (новые визуальные элементы, паттерн, шрифты, красный и белый цвета стали более яркими и диджитальными), появился дескриптор - "Главный эксперт по технике", изменился также язык коммуникации с покупателями", - сказали в компании.

В ретейлере отметили, что новая концепция позволит сохранить преемственность и узнаваемость бренда, а ее основой и единым стилеобразующим элементом стала буква М.

По данным пресс-службы, компания развивает новые направления, которые позволят закрывать потребности покупателей, связанные с бытовой техникой и электроникой. "Суббренды будут представляться в едином экосистемном стиле - один подход к неймингу наделяет их дополнительным уровнем знания и доверия к основному бренду "М.Видео". Так, в портфеле появились "М.Мастер" - единый центр помощи клиенту, включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, новые финансовые сервисы, предлагаемые "М.Видео-Эльдорадо" через свою дочернюю компанию "Директ кредит", - например, продукт "М.Рассрочка" с возобновляемым кредитным лимитом на покупку техники", - сказали в ретейлере.

В планах компании объединение программ лояльности "М.Видео" и "Эльдорадо" под брендом "M.Club". Группа также расширяет число кобрендинговых магазинов двух сетей, эффективно показавших себя в пилотном проекте. Для кобренда "М.Видео-Эльдорадо" была разработана собственная визуальная концепция.

"На данный момент действуют порядка 45 магазинов с совместной вывеской "М.Видео-Эльдорадо", до конца года их количество составит порядка 60. Кобрендинговые магазины создаются на базе магазинов "Эльдорадо" и усиливаются брендом "М.Видео", объединяют для клиентов преимущества двух сетей в одной локации: сервисы и услуги, единый доступ к бонусным программам и акциям и товарным запасам", - сообщили в группе.