Лавров отметил положительную динамику связей РФ и Вьетнама в энергетике и промышленности

Глава МИД РФ заявил, что у вьетнамского бизнеса есть возможность внимательно присмотреться к российскому рынку, чтобы занять на нем новые перспективные ниши

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Москва приветствует положительную динамику российско-вьетнамского торгово-инвестиционного сотрудничества в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам, участникам и гостям пятой Российско-Вьетнамской промышленной выставки "Expo-Russia Vietnam 2023".

"Мы с вьетнамскими друзьями традиционно уделяем особое внимание торгово-инвестиционному сотрудничеству. Приветствуем его положительную динамику в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства. Продолжаем активный диалог в целях адаптации нашей практической кооперации к новым геополитическим реалиям, - отмечается в послании главы дипведомства РФ. - Решению этих актуальных задач призвано способствовать и ваше мероприятие. У вьетнамского бизнеса есть прекрасная возможность ознакомиться с продукцией отечественных предприятий, в целом внимательно присмотреться к российскому рынку, чтобы занять на нем новые перспективные ниши".

Лавров указал, что отношения между Россией и Вьетнамом всегда основывались на прочном фундаменте дружбы и взаимного доверия. "Сегодня они последовательно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Весомый импульс дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия придала недавняя встреча глав государств на полях третьего международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине, - акцентировал внимание глава МИД РФ. - Свой вклад в общие усилия вносят регулярные содержательные контакты по линии законодательных органов, министерств и ведомств, регионов и городов, общественных организаций и деловых кругов".

Лавров пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, установления взаимополезных контактов и выхода на предметные договоренности.