СМИ: Индия рассматривает возможность импорта 1 млн тонн российской пшеницы

По информации The New Indian Express, пшеница РФ лучше и дешевле по сравнению с продукцией других стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Индии рассматривают возможность импорта 1 млн тонн пшеницы из России, чтобы сдержать рост внутренних цен в преддверии всеобщих выборов в стране весной 2024 года. Об этом сообщает газета The New Indian Express.

"Российская пшеница лучше и дешевле по сравнению с продукцией других стран. Индия может разрешить импорт около 1 млн тонн пшеницы из России, чтобы стимулировать внутренний рынок перед выборами", - заявил один из источников.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Летом индийские СМИ сообщали, что Индия ведет переговоры с Россией о закупке 8-9 млн тонн пшеницы.

По данным издания, в индийском правительстве рассматривается потенциальное снижение импортной пошлины с текущих 40% до 15-20%. Снижение пошлины будет зависеть от окончательной посевной площади пшеницы, которая станет известна к концу декабря.

Сельскохозяйственная промышленность Индии уже два года подряд подвергается влиянию неблагоприятных погодных условий, что отражается на буферных запасах пшеницы в стране и провоцирует рост цен. В этом году прогнозы синоптиков также указывают на возможность неудачного посевного сезона.

Всеобщие выборы пройдут в Индии весной 2024 года. На них правящая Индийская народная партия может добиться продления правления премьер-министра Нарендры Моди на третий срок. Итоги состоявшихся в минувшие выходные региональных выборов в аграрных штатах Мадхья-Прадеш, Раджастхан, Чхаттисгарх продемонстрировали лидирующие позиции партии власти.